Используя переместительные и сочетательное свойства умножения,запиши каждое выражение в виде произведения двух множителей,одним из которых является число 10. 6×10×5,4×2×10,10×7×7,6×3×10,8×10×9,3×7×10

Математика

Используя переместительные и сочетательное свойства умножения,запиши каждое выражение в виде произведения двух множителей,одним из которых является число 10. 6×10×5,4×2×10,10×7×7,6×3×10,8×10×9,3×7×10

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