Используя переместительные и сочетательное свойства умножения,запиши каждое выражение в виде произведения двух множителей,одним из которых является число 10. 6×10×5,4×2×10,10×7×7,6×3×10,8×10×9,3×7×10
Математика
Используя переместительные и сочетательное свойства умножения,запиши каждое выражение в виде произведения двух множителей,одним из которых является число 10. 6×10×5,4×2×10,10×7×7,6×3×10,8×10×9,3×7×10
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(6×10)×5= 60×5=300 (4×10)×2= 40×2=80 (7×10)×7= 70×7=490 (6×10)×3= 60×3=180 (9×10)×8= 90×8=720 (7×10)×3= 70×3=210
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