10 класс. Найдите область определения функции с корнем.

Алгебра
10 класс. Найдите область определения функции с корнем.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Подкоренное выражение должно быть неотрицательным числом. Отсюда получаем квадратное неравенство, решение которого сводится к  нахождению интервалов знакопостоянства функции. В последней строке х принадлежит этому промежутку(просто здесь нет значка принадлежности). 
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