10 класс. Найдите область определения функции с корнем.

Гость: Гость:

Подкоренное выражение должно быть неотрицательным числом. Отсюда получаем квадратное неравенство, решение которого сводится к нахождению интервалов знакопостоянства функции. В последней строке х принадлежит этому промежутку(просто здесь нет значка принадлежности).