10 класс. Найдите область определения функции с корнем.
Алгебра
10 класс. Найдите область определения функции с корнем.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Подкоренное выражение должно быть неотрицательным числом. Отсюда получаем квадратное неравенство, решение которого сводится к нахождению интервалов знакопостоянства функции. В последней строке х принадлежит этому промежутку(просто здесь нет значка принадлежности).
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