Привет! Есть ли у кого дидактические материалы 10 класса по алгебре и начала математического анализа,автор Алимов,сине -фиолетового цвета? Мне нужна с/р на 50 !!!
Алгебра
Привет! Есть ли у кого дидактические материалы 10 класса по алгебре и начала математического анализа,автор Алимов,сине -фиолетового цвета? Мне нужна с/р на 50 !!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот ссылка, вверху есть зеленая кнопка "Скачать". Вирусов нет, сама оттуда скачивала. http://nashol.com/2011112061755/algebra-i-nachala-matematicheskogo-analiza-10-klass-didakticheskie-m...
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Используя переместительные и сочетательное свойства умножения,запиши каждое выражение в виде произведения двух множителей,одним из которых является...
Информатика
1).Переведите число 68 из десятичной в двоичную. 2).Переведите число 771 из десятичной в двоичную. 3).Переведите число 110101 из двоичной в десят...
Физика
Помогите решить КР-1 по физике 8 класс, Расчет количества теплоты, помогите пожалуйста!! (закидываю фотку 2 раз т.к не уверен в 1)
Немецкий язык