Привет! Есть ли у кого дидактические материалы 10 класса по алгебре и начала математического анализа,автор Алимов,сине -фиолетового цвета? Мне нужна с/р на 50 !!!

Алгебра

Привет! Есть ли у кого дидактические материалы 10 класса по алгебре и начала математического анализа,автор Алимов,сине -фиолетового цвета? Мне нужна с/р на 50 !!!

Автор: Гость