Как правельно упрощать выражения ?

Математика
Как правельно упрощать выражения ?
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Методом гаусса 50 способов
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