Помогите пожайлуста!!! Даны координаты вершин треугольника авс найти длину стороны ав, уравнение сторон АВ и ВС и их угловых коэффициентов, внутренний угол В в радиусах с точностью до двух знаков, уравнение высоты СД и её длину...

Геометрия
Помогите пожайлуста!!! Даны координаты вершин треугольника авс найти длину стороны ав, уравнение сторон АВ и ВС и их угловых коэффициентов, внутренний угол В в радиусах с точностью до двух знаков, уравнение высоты СД и её длину, уравнение медианы АЕ и координаты точки К пересечение этой медианы с высотой СД, уравнение прямой проходящей через точку К параллельной стороне АВ, координаты точки М расположенной симметрично прямой СД А(2;5) В(14;-4) С(18;18)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) АВ =√((14-2)²+((-4)-5)²) = √(144+81) = √225 = 15. 2)  Это каноническое уравнение прямой АВ, оно же в общем виде: -9х + 18 = 12у - 60, 9х +12у - 78 = 0,  3х + 4у - 26 = 0 или в виде уравнения с коэффициентом: у = (-9/12)х + (78/12) = (-3/4)х + 13/2 = -0,75х + 6,5. ВС: (х-14)/(18-14) = (у+4)/(18+4), ВС: (х-14)/4 = (у+4)/22 (если уравнения нужны в другом виде - то по аналогии с АВ самому пересчитать). Угловые коэффициенты находятся при пересчёте уравнения с коэффициентом: АВ: к=-0,75,                           ВС:  у = 5,5 х - 81    к = 5,5. 3)  cos В= (АВ²+ВС²-АС²) / ( 2*АВ*ВС)  = 0,447214.       B = 1,107149 радиан = 63,43495 градусов. 4) СД:   (Х-Хс)/( Ув-Уа)  = (У-Ус)/( Ха-Хв). Расчет длин сторон: АВ = √((Хв-Ха)²+(Ув-Уа)²) =  √225 = 15.  BC = √((Хc-Хв)²+(Ус-Ув)²) =  √500 = 22,360679. AC = √((Хc-Хa)²+(Ус-Уa)²) =  √425 = 20,61552813.  Полупериметр р = 28,98810,   S =  √(p(p-a)(p-b)(p-c)) =  150. Площадь можно определить и по другой формуле: S=(1/2)*|(Хв-Ха)*(Ус-Уа)-(Хс-Ха)*(Ув-Уа)| = 150. Длина высоты СД =  2S/АВ = 20.       
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