Помогите пожайлуста!!! Даны координаты вершин треугольника авс найти длину стороны ав, уравнение сторон АВ и ВС и их угловых коэффициентов, внутренний угол В в радиусах с точностью до двух знаков, уравнение высоты СД и её длину...

Гость: Гость:

1) АВ =√((14-2)²+((-4)-5)²) = √(144+81) = √225 = 15. 2) Это каноническое уравнение прямой АВ, оно же в общем виде: -9х + 18 = 12у - 60, 9х +12у - 78 = 0, 3х + 4у - 26 = 0 или в виде уравнения с коэффициентом: у = (-9/12)х + (78/12) = (-3/4)х + 13/2 = -0,75х + 6,5. ВС: (х-14)/(18-14) = (у+4)/(18+4), ВС: (х-14)/4 = (у+4)/22 (если уравнения нужны в другом виде - то по аналогии с АВ самому пересчитать). Угловые коэффициенты находятся при пересчёте уравнения с коэффициентом: АВ: к=-0,75, ВС: у = 5,5 х - 81 к = 5,5. 3) cos В= (АВ²+ВС²-АС²) / ( 2*АВ*ВС) = 0,447214. B = 1,107149 радиан = 63,43495 градусов. 4) СД: (Х-Хс)/( Ув-Уа) = (У-Ус)/( Ха-Хв). Расчет длин сторон: АВ = √((Хв-Ха)²+(Ув-Уа)²) = √225 = 15. BC = √((Хc-Хв)²+(Ус-Ув)²) = √500 = 22,360679. AC = √((Хc-Хa)²+(Ус-Уa)²) = √425 = 20,61552813. Полупериметр р = 28,98810, S = √(p(p-a)(p-b)(p-c)) = 150. Площадь можно определить и по другой формуле: S=(1/2)*|(Хв-Ха)*(Ус-Уа)-(Хс-Ха)*(Ув-Уа)| = 150. Длина высоты СД = 2S/АВ = 20.