Сообщение занимает 4592 байтов информации. Сколько строк на странице , если символо?? в каждой строке 41 и использована кодировка юникод?

Информатика
Сообщение занимает 4592 байтов информации. Сколько строк на странице , если символо?? в каждой строке 41 и использована кодировка юникод?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Юникод пусть будет 2 байта на символ 2*41*s = 4592 байт s = 4592/2/41 = 56 строк
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