Сообщение занимает 4592 байтов информации. Сколько строк на странице , если символо?? в каждой строке 41 и использована кодировка юникод?

Информатика

Сообщение занимает 4592 байтов информации. Сколько строк на странице , если символо?? в каждой строке 41 и использована кодировка юникод?

Автор: Гость