1) 12 3\8+ 8 1\6 2) 3 13\15+6 7\10 3)9 8\21+4 11\14 4) 8 5\9+7 3\4 +12 7\12 СРОЧНО ПОМОГИТЕ УМОЛЯЮ!!!
Математика
1) 12 3\8+ 8 1\6 2) 3 13\15+6 7\10 3)9 8\21+4 11\14 4) 8 5\9+7 3\4 +12 7\12 СРОЧНО ПОМОГИТЕ УМОЛЯЮ!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 20 13/24 2)10 17/30 3)13 33/42 4)28 5/36
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