Чтобы не ошибиться в написании согласной в корне слова,нужно изменить слово или п??добрать такое однокоренное слово,в котором после проверяемой согласной стоит гласные или согласные Л,М,Н,Р. задания: 2.сформулируйте название эт...

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Чтобы не ошибиться в написании согласной в корне слова,нужно изменить слово или п??добрать такое однокоренное слово,в котором после проверяемой согласной стоит гласные или согласные Л,М,Н,Р. задания: 2.сформулируйте название этого орфографического правила. 3.приведите примеры его использования.

Автор: Гость