Из числа 16 вычесть разность 9 и 7,,,,,,,к числу 10 прибавить разностьтчисел 7 и 5

Математика

Из числа 16 вычесть разность 9 и 7,,,,,,,к числу 10 прибавить разностьтчисел 7 и 5

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