Из числа 16 вычесть разность 9 и 7,,,,,,,к числу 10 прибавить разностьтчисел 7 и 5
Математика
Из числа 16 вычесть разность 9 и 7,,,,,,,к числу 10 прибавить разностьтчисел 7 и 5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
16 - (9 - 7) = 14 10 + (7 - 5) = 12
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Чтобы не ошибиться в написании согласной в корне слова,нужно изменить слово или п??добрать такое однокоренное слово,в котором после проверяемой сог...
Литература
ПОМОГИТЕ АШИК -КЕРИБ,ПЛАН:КТО ИЗ ГЕРОЕВ ПОГРАВИЛСЯ И ПОЧЕМУ,ЧЕМ ПОНРАВИЛОСЬ ПРОИЗ??ЕДЕНИЕ СРОЧНОО!!!!!!!ПЖЖ
Русский язык
Напишите род число и падеж указанных прилагательных. Голубое небо5: .... Число; ...р??д; ... падеж Яркими звёздами; Свежему ветру; Чёрных...
Русский язык
Спишите, вставляя пропущенные буквы. Обазначьте суффиксы существительных. Объясните написание выделенных морфем.
Русский язык