Упростите выражение пожалуйста!! 8 класс корни.
Алгебра
Упростите выражение пожалуйста!! 8 класс корни.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Как понял я:(уже решение) 6√2 - 15√64 - 2√18 = 6√2 - 60√2 - 2√9*2 = 6√2 - 60√2 - 6√2 = -60√2
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