Слова потребовались человеку для того, чтобы --------. 1.дать имя самому себе и всему ??тоесть в мире 2. называть, именовать всё в мире 3. говорить и думать

Русский язык

Слова потребовались человеку для того, чтобы --------. 1.дать имя самому себе и всему ??тоесть в мире 2. называть, именовать всё в мире 3. говорить и думать

Автор: Гость