Слова потребовались человеку для того, чтобы --------. 1.дать имя самому себе и всему ??тоесть в мире 2. называть, именовать всё в мире 3. говорить и думать
Русский язык
Слова потребовались человеку для того, чтобы --------. 1.дать имя самому себе и всему ??тоесть в мире 2. называть, именовать всё в мире 3. говорить и думать
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мне кажется,что первое. Посмотри в инете,там должен быть полный ответ
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