Помогите пожалуйста!!! 1. Что явилось источником для создания «Песни о вещем Олеге» А.С. Пушкина? «Повесть временных лет» «История государства Российского» Н.М. Карамзина исторические хроники 2.Каким стихотворным размером ...

Литература

Помогите пожалуйста!!! 1. Что явилось источником для создания «Песни о вещем Олеге» А.С. Пушкина? «Повесть временных лет» «История государства Российского» Н.М. Карамзина исторические хроники 2.Каким стихотворным размером написана поэма А.С. Пушкина «Медный всадник» («Люблю тебя, Петра творенье, Люблю твой строгий, стройный вид…»)? 1) хорей 2) ямб 3) амфибрахий 4) анапест 3. Как называется стихотворный размер, которым написано стихотворение М.Ю. Лермонтова «Ангел» («По небу полуночи ангел летел, И тихую песню он пел…»)? ямб дактиль амфибрахий анапест 4. Как называется изобразительное средство, использованное Пушкиным в поэме «Медный всадник»: «бедный чёлн», «стремился одиноко», «вознёсся… горделиво»? 1) гипербола 2) сравнение 3) олицетворение 4) эпитет 5. Как называется изобразительное средство, использованное Пушкиным в поэмах «Полтава», «Медный всадник: «Горит восток зарёю новой», «В гранит оделася Нева»? 1) метафора 2) антитеза 3) гипербола 4) эпитет 6. Как называется изобразительное средство, использованное Пушкиным в поэме «Полтава», Лермонтовым в «Песни про… купца Калашникова»: «Как пахарь, битва отдыхает», «Побледнел, как осенний лист», «Повалился, будто сосенка»? 1) гипербола 2) литота 3) метафора 4) сравнение 7. Назовите фамилию поэта – правнука Ганнибала, «арапа Петра Великого»?

Автор: Гость