Решите пожалуйста 1,2,3,4

Алгебра
Решите пожалуйста 1,2,3,4
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) -89,9993 2) неверно неравенство под номером 3. Но что значит "в ответе укажите номер правильного варианта"? 3) вариант 4 4) а=3
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