Решите, пожалуйста, 2 и 4

Гость: Гость:

2. R1=12 Ом, R2=6 Ом,R3=3 Ом, U3=15 В. I-? U1-? U2-? U-? I=I1=I2=I3=U3/R3=15/3=5 A. U1=IR1=5*12=60 В. U2=IR2=5*6=30 В. U=U1+U2+U3=60+30+15=105 В. 4. R2=9 Ом, R=3 Ом. R1-? 1/R=1/R1+1/R2, 1/R1=1/R-1/R2, 1/R1=(R2-R)/(RR2), R1=RR2/(R2-R), R1=27/6=4,5 Ом.