решите пожалуйста 3,4,5
Химия
решите пожалуйста 3,4,5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
SO2+Br2+2H2O = 2HBr+H2SO4 Br o + e =Br -1 S +4 -2e =S +6 2PbS+3O2 =2PbO+2SO2 S -2 -6e = S +4 O 0 +2e = O -2 O 0 +2e = O -2 Вместо = пишите стрелочки
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Написать сочинение на тему "неинтересных людей в мире нет" на 250-300 слов. Помогите п??жалуйсто, очень надо....
Русский язык
Составить два-три предложение используя в роли сказуемого следующие сочетания слов: хочет стать дизайнером;пришёл расстроенный: мечтает быть архикт...
Химия