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Решите пожалуйста 3/8+6/5c-3/a
Алгебра
Решите пожалуйста 3/8+6/5c-3/a
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Гость:
Ноз(24ас) 9а+20а-8с=29а-8с
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