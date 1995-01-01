Найдите наибольшее и наименьшее значения функции у=корень х на отрезке [а:b]: [1:9] [5:25]
Алгебра
Найдите наибольшее и наименьшее значения функции у=корень х на отрезке [а:b]: [1:9] [5:25]
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
у=√х,x=1, y= 1 (min); x=9, y=3 (max).x=5, y=√5 (min); x=25, y=5 (max).
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