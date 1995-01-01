Сократить дробь a^+2a-15/45-a-2a^

Математика
Сократить дробь a^+2a-15/45-a-2a^
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A сокращаются, 2а тоже, в итоге сокращаем 15 и 45= 3
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