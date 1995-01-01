Первое хозяйство закупило 15 новых тракторов. А второе хозяйство на 4 трактора больше. Сколько тракт закупило второе хозяйство? ОЧЕНЬ НУЖНО КАК ПРАВИЛЬНО НАПМСАТЬ КРАТКУЮ ЗАПИСЬ... ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЮ!!!!

Математика

Первое хозяйство закупило 15 новых тракторов. А второе хозяйство на 4 трактора больше. Сколько тракт закупило второе хозяйство? ОЧЕНЬ НУЖНО КАК ПРАВИЛЬНО НАПМСАТЬ КРАТКУЮ ЗАПИСЬ... ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЮ!!!!

Автор: Гость