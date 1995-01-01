На лодке по реке катался пес и вот продолжить дальше

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На лодке по реке катался пес и вот продолжить дальше
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На лодке по реке катался пёс и вот начался начался шторм пёс начал потяфкавать от страха.Но тут шла его хозяйка она начала звать на помощь и тут шторм закончился и его хозяйка вытощила из воды . поставь пожалуйста лучшим ответом
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