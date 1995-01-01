На лодке по реке катался пес и вот продолжить дальше

Гость: Гость:

На лодке по реке катался пёс и вот начался начался шторм пёс начал потяфкавать от страха.Но тут шла его хозяйка она начала звать на помощь и тут шторм закончился и его хозяйка вытощила из воды . поставь пожалуйста лучшим ответом