Как будет на английском 7.3

Английский язык
Как будет на английском 7.3
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Seven point three point - точка
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