Решите пожалуйста дам 10 баллов!

Гость: Гость:

Номер 1: а) 3/5 б) 7/2 или 3 целых 1/2 в) 21 Номер 2: 15*3/5=9 тетрадей Номер 3: 1 целая 4/9 * 1 целую 5/13 = 2 2 целых 1/12 * 4/15 = 5/9 2-5/9=1 целая 4/9 Номер 4: а и б - стороны h - высота 4 целых 4/5*3 целых 1/8=15 длина 15*60/100=9 ширина 4 целых 4/5*9*15= 648 см3 объём Номер 5: 2 целых 2/7* 2 целых 5/6= 136/21 1 целая 3/4 * 2 целых 2/7=4 2 целых 2/7*2/3= 32/21 136/21-4+32/21=3 целых 7/1