Решите пожалуйста эту задачу я знаю что вам просто@!)помогите ...с решением а ее про??то ответ .

Алгебра
Решите пожалуйста эту задачу я знаю что вам просто@!)помогите ...с решением а ее про??то ответ .
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