ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА СРОЧНО НАДО пассажирский поезд,двигаясь со скоростью 90 км/ч , за 3часа проходит 75% расстояния между городами.какова средняя скорость пассажирского поезда , если весь путь между этими городами он проходит з...
Математика
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА СРОЧНО НАДО пассажирский поезд,двигаясь со скоростью 90 км/ч , за 3часа проходит 75% расстояния между городами.какова средняя скорость пассажирского поезда , если весь путь между этими городами он проходит за 4,5 часов?найдите среднюю скорость товарного поезда,если этот же путь занимает у него 6 часов.
Ответ(ы):
Гость:
90*3=270км за 3 часа 270:0,75=360км весь путь 360:4,5=80км/час средняя скорость пассажирского поезда 360: 6=60 км/час средняя скорость товарного поезда
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Скорость велосепедиста 12 км в час это в 3 раза больше скорости пешехода , но в 6 раз ??еньше скорости автобуса найди скорость пешехода и автобуса
Алгебра
Вынесите общий множитель за скобки: а) 10аb-15аb во второй степени +20а во второй степ??ни b б)7м×(а-b)-4n×(a-b) в)3x во второй степени ×(m-n...