ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА СРОЧНО НАДО пассажирский поезд,двигаясь со скоростью 90 км/ч , за 3часа проходит 75% расстояния между городами.какова средняя скорость пассажирского поезда , если весь путь между этими городами он проходит з...

Математика

ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА СРОЧНО НАДО пассажирский поезд,двигаясь со скоростью 90 км/ч , за 3часа проходит 75% расстояния между городами.какова средняя скорость пассажирского поезда , если весь путь между этими городами он проходит за 4,5 часов?найдите среднюю скорость товарного поезда,если этот же путь занимает у него 6 часов.

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