Вынесите общий множитель за скобки: а) 10аb-15аb во второй степени +20а во второй степ??ни b б)7м×(а-b)-4n×(a-b) в)3x во второй степени ×(m-n)+2y×(n-m)

Алгебра
Вынесите общий множитель за скобки: а) 10аb-15аb во второй степени +20а во второй степ??ни b б)7м×(а-b)-4n×(a-b) в)3x во второй степени ×(m-n)+2y×(n-m)
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
А)  б) (a-b)(7m-4n) в) (m-n)()
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