Вынесите общий множитель за скобки: а) 10аb-15аb во второй степени +20а во второй степ??ни b б)7м×(а-b)-4n×(a-b) в)3x во второй степени ×(m-n)+2y×(n-m)

Алгебра

Вынесите общий множитель за скобки: а) 10аb-15аb во второй степени +20а во второй степ??ни b б)7м×(а-b)-4n×(a-b) в)3x во второй степени ×(m-n)+2y×(n-m)

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