Когда в городе Краснодаре 22:00 31 декабря 2013 год, в городе Бпрнауле уже 1:00 1 января 2014 года. Определите разницу во времени между этими городами. Ответ дайте в часах.

Математика

Когда в городе Краснодаре 22:00 31 декабря 2013 год, в городе Бпрнауле уже 1:00 1 января 2014 года. Определите разницу во времени между этими городами. Ответ дайте в часах.

Автор: Гость