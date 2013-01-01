Когда в городе Краснодаре 22:00 31 декабря 2013 год, в городе Бпрнауле уже 1:00 1 января 2014 года. Определите разницу во времени между этими городами. Ответ дайте в часах.

Математика
Когда в городе Краснодаре 22:00 31 декабря 2013 год, в городе Бпрнауле уже 1:00 1 января 2014 года. Определите разницу во времени между этими городами. Ответ дайте в часах.
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Гость:
между этими городами разница в 3 часа
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