Когда в городе Краснодаре 22:00 31 декабря 2013 год, в городе Бпрнауле уже 1:00 1 января 2014 года. Определите разницу во времени между этими городами. Ответ дайте в часах.
Математика
Когда в городе Краснодаре 22:00 31 декабря 2013 год, в городе Бпрнауле уже 1:00 1 января 2014 года. Определите разницу во времени между этими городами. Ответ дайте в часах.
Ответ(ы):
Гость:
между этими городами разница в 3 часа
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Помогите решить, СРОЧНО!!!!!!!! Сила тяжести на Луне в 6 раз меньше, чем на Земле. Как ??зменится на Луне потенциальная энергия тела по сравнению...
Математика
Русский язык
Укажите придаточное определительное в составе сложноподчиненного предложения. 1. Надо б съездить, разузнать, что и как там у них. 2. Глядя на в...