О мои прекрасные судари, решите пожалуйста 73-ий номер. Благоволю заранее короли мои
Математика
О мои прекрасные судари, решите пожалуйста 73-ий номер. Благоволю заранее короли мои
Ответ(ы):
Гость:
Прыжки в длину. 185 см, 190 см, 176 см Оля-1место, Маша-2место, Катя-3место Метание мяча. 1000см, 1200см, 1350 см Катя-1место, Оля-2место, Маша-3место Бег. 420с, 330с, 360с. Оля-1место, Катя-2место, Маша-3место
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