Решите уравнение X^4-5X^2+4=0(биквадратное)!!! объясняя каждый этап решения!!
Алгебра
Решите уравнение X^4-5X^2+4=0(биквадратное)!!! объясняя каждый этап решения!!
Ответ(ы):
Гость:
Х в квадрате=у у в квадрате-5у+4=0 дискриминант=25+16=3 в квадрте х1=5+3/2=4 х2=5-3/2=1. если не понятно спросишь
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Деталь на чертеже, выполненом в масштабе 1:3, имеет длину15 см . Какую длину будет иметь эта деталь в масштабе 1:5?
Русский язык
Математика
В кассе в течение недели 20 учеников получили хотя бы одну пятёрку , 15 учеников получили не менее двух пятёрок ,13 учеников получили не менее 3-х ...