Наибольшая доля машиностроения в общем объеме промышленного производства характерна для: а)Европейского б)Центрального района в)Западной Сибири г)Северо-западного района д)Поволжья е)Дальнего востока
География
Наибольшая доля машиностроения в общем объеме промышленного производства характерна для: а)Европейского б)Центрального района в)Западной Сибири г)Северо-западного района д)Поволжья е)Дальнего востока
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