Является ли суффикс основой?
Русский язык
Является ли суффикс основой?
Ответ(ы):
Гость:
Нет не является сыныпка основой
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Русский язык
Подготовить рассказ о происхождении имени Никита.Дополнить свой рассказ интерес??ыми сведениями о людях,носящих такое же имя,как у вас????
Математика
На пошиття 4 однакових суконь використали 12м ситцю,а на пошиття 2 однакових сорочо?? 4 м ситцю.На скільки більше тканини використали на пошиття од...
Литература