Подготовить рассказ о происхождении имени Никита.Дополнить свой рассказ интерес??ыми сведениями о людях,носящих такое же имя,как у вас????

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Мое имя - славянское. Также имеет древнегреческое происхождение. Имя значит "побеждать". Все мальчики и мужчины, носящие это имя уже с раннего детства, знают себе цену. Никиты обычно растут спокойными, жизнерадостными детьми, они любознательны, трудолюбивы и не лишены творческих дарований. Один из известных "Никит" - Никита Кожемяка — герой многих русских народных сказок, численный как богатырь. Никита Толстой — ученый-филолог.