Переделать в косвенную речь предложение Он сказал нам придти завтра.
Английский язык
Переделать в косвенную речь предложение Он сказал нам придти завтра.
Ответ(ы):
Гость:
He told us to come the next day
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