Номер 1112 помогите пожалуйсто

Математика
Номер 1112 помогите пожалуйсто
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
55-7=48 л бензина было в 2 баках                                                                      48:6=8 л бензина было в 1 баке                                                                         48-8=40л бензина было во 2 баке                                                                      
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