Номер 1112 помогите пожалуйсто
Математика
Номер 1112 помогите пожалуйсто
Ответ(ы):
Гость:
55-7=48 л бензина было в 2 баках 48:6=8 л бензина было в 1 баке 48-8=40л бензина было во 2 баке
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