Объяснение слов атлет,ипподром, полидром.

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ПАЛИНДРОМ[гр. palindromeo - бегу назад] - филол. «перевертень» - слово, фраза или стих, одинаково читающиеся слеванаправо и справа налево [напр., «кабак», «топот», «ротор», «Аргентина манит негра», «А роза упала на лапуАзора» (А. Фет)]. Понятие атлет (от др. -греч. athlo — стремление, приз за победу) употребляется в нескольких смыслах — в широком смысле: как синоним слова спортсмен, любой участник спортивных соревнований; в более узком смысле: любой, кто на любительском или профессиональном уровне занимается легкой или тяжелой атлетикой. Употребляется наиболее часто в силовых видах спорта. Атлет - участник состязания, борец. Ипподром - место проведения испытаний рысистых и скаковых лошадей. Ипподром - комплекс сооружений для испытаний рысистых и скаковых лошадей и соревнований по конному спорту; учреждение, их организующее. Прототипом современных ипподромов являются древнегреческие ипподромы. Также на ипподромах проводят выставки и выводки лошадей. ПАЛИНДРОМ(греч., от palin - опять, и dromos - бег). 1) стих, имеющий при прямом и при обратном чтении одинаковыйсмысл. Напр. А роза упала на лапу Азора. 2) загадка на слово, которое при прямом чтении имеет однозначение, а при обратном - другое.