Составте словосочетания со словами:бессрочный,безударный,безличный,безводный,безболезненый,бесконтрольный,безучастие,беспримерный

Русский язык
Составте словосочетания со словами:бессрочный,безударный,безличный,безводный,безболезненый,бесконтрольный,безучастие,беспримерный
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Журнал был бессрочный, я выделила безударный гласный звук, я видела безличный кабинет, почему у меня аквариум безводный?, у нас в школе безболезненный мальчик, сегодня бесконтрольный день!, у нас безучастие, какой то беспримерный мальчик!..
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