Составте словосочетания со словами:бессрочный,безударный,безличный,безводный,безболезненый,бесконтрольный,безучастие,беспримерный

Гость: Гость:

Журнал был бессрочный, я выделила безударный гласный звук, я видела безличный кабинет, почему у меня аквариум безводный?, у нас в школе безболезненный мальчик, сегодня бесконтрольный день!, у нас безучастие, какой то беспримерный мальчик!..