Помогите написать стих из числительных.Их нужно написать словами.(только составл??йте сами без интернета)Заранее спасибо!

Математика

Помогите написать стих из числительных.Их нужно написать словами.(только составл??йте сами без интернета)Заранее спасибо!

Автор: Гость