Помогите написать стих из числительных.Их нужно написать словами.(только составл??йте сами без интернета)Заранее спасибо!

Математика
Помогите написать стих из числительных.Их нужно написать словами.(только составл??йте сами без интернета)Заранее спасибо!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Помогите пожалуйста с вопросом: tg a-? как найти, если известно что tg a/2=2 Варианты ответа: А)-4/5 Б)-4/3 В)-3/4
Ответить
Математика
Помгите пожалуйста!! Ну не могу решить
Ответить
Русский язык
Как сказать правильно :я вижу своего соседа или моего соседа?
Ответить
Информатика
В кассе в течение недели 20 учеников получили хотя бы одну пятёрку , 15 учеников получили не менее двух пятёрок ,13 учеников получили не менее 3-х ...
Ответить
География
В коком веке Колумба открыл Америку
Ответить