Кто такой имхотеп помогите плиз

История
Кто такой имхотеп помогите плиз
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Выдающийся древнеегипетскийзодчий периода  Древнего царства Позже был обожествлен и почитался в качестве бога врачевания. Имхотеп считается первым известным в мировой истории архитектором и учёным.
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