Кто такой имхотеп помогите плиз
История
Кто такой имхотеп помогите плиз
Ответ(ы):
Гость:
Выдающийся древнеегипетскийзодчий периода Древнего царства Позже был обожествлен и почитался в качестве бога врачевания. Имхотеп считается первым известным в мировой истории архитектором и учёным.
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