Срочно нужна тема для сочинения "Кавказский пленник"!!
Литература
Срочно нужна тема для сочинения "Кавказский пленник"!!
Ответ(ы):
Гость:
1.Как Жилин и Костылин попали в плен татар. 2.Что Жилин и Костылин делали в плену. Вот так)
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