Чем занимается Конституционный суд РФ?

Обществознание
Чем занимается Конституционный суд РФ?
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Ответ(ы):
Гость:
Конституционный Суд РФ - это орган судебной власти, предназначенный для правовой охраны Конституции России.
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