8*(1/4)^3+14*1/4 !!!РЕШИТЕ ПОДРОБНО ПОЖАЛУЙСТА!!!
Алгебра
8*(1/4)^3+14*1/4 !!!РЕШИТЕ ПОДРОБНО ПОЖАЛУЙСТА!!!
Ответ(ы):
Гость:
8×1/64+7/2=1/8+7/2=29/8
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