Тригонометрия! Нужно решить уравнение,упростив его левую часть!
Алгебра
Тригонометрия! Нужно решить уравнение,упростив его левую часть!
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