5 интересных предложений с десятичными числами. ПОМОГИТЕ ПЛИИИИЗЗЗЗ!!!
Математика
5 интересных предложений с десятичными числами. ПОМОГИТЕ ПЛИИИИЗЗЗЗ!!!
Ответ(ы):
Гость:
Мама отрезала мне одну четвёртую часть яблока. Я налила одну треть стакана молока. Я сделала две третьи домашнего задания Нужно решить задачу с одной пятой частью куба. Девочка накрасила одну вторую часть губ. Ну вот, вроде как-то так)
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