5 интересных предложений с десятичными числами. ПОМОГИТЕ ПЛИИИИЗЗЗЗ!!!

Гость: Гость:

Мама отрезала мне одну четвёртую часть яблока. Я налила одну треть стакана молока. Я сделала две третьи домашнего задания Нужно решить задачу с одной пятой частью куба. Девочка накрасила одну вторую часть губ. Ну вот, вроде как-то так)