(3 1/8 +1 3/4) X=2 1/6 (2 1/12-1 5/6) X=3/4
Математика
(3 1/8 +1 3/4) X=2 1/6 (2 1/12-1 5/6) X=3/4
Ответ(ы):
Гость:
(3 1/8+1 3/4)x=2 1/6 (3 1/8+1 6/8)x=2 1/6 4 7/8x=2 1/6 X=2 1/6:4 7/8 X=13/6:39/8 X=13/6*8/39 X=4/9
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