Скласти текст зі словами:мрія,меню,стрункий,здоровий, вийти заміж,керувати,відчуття,доля, жертва,спосіб життя.Дуже треба допоможіть,буть ласка Текст на 10 речень
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Скласти текст зі словами:мрія,меню,стрункий,здоровий, вийти заміж,керувати,відчуття,доля, жертва,спосіб життя.Дуже треба допоможіть,буть ласка Текст на 10 речень
Ответ(ы):
Гость:
Ск1льки себе не памятаю, завжди хот1ла вийти зам1ж" - сказала Мар1йка, й додала : " Це була моя запов1тна мр1я. Та чи здогадувалася я, на як1 жертви мен1 потр1бно буде п1ти? Коли ти виходиш зам1ж м1няэться весь тв1й спос1б життя.
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