Куда направлена скорость тела которое движется по кругу

Физика
Куда направлена скорость тела которое движется по кругу
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Ускорение тела движущегося по окружности всегда направлено к центру круга. Оно так и называется, центростремительное ускорение. Скорость направлена по касательной к данной окружности.
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