Куда направлена скорость тела которое движется по кругу
Физика
Куда направлена скорость тела которое движется по кругу
Ответ(ы):
Гость:
Ускорение тела движущегося по окружности всегда направлено к центру круга. Оно так и называется, центростремительное ускорение. Скорость направлена по касательной к данной окружности.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
Скласти текст зі словами:мрія,меню,стрункий,здоровий, вийти заміж,керувати,відчуття,доля, жертва,спосіб життя.Дуже треба допоможіть,буть ласка Текс...
География
Наибольшая доля машиностроения в общем объеме промышленного производства характерна для: а)Европейского б)Центрального района в)Западной Сиб...