Деталь на чертеже, выполненом в масштабе 1:3, имеет длину15 см . Какую длину будет иметь эта деталь в масштабе 1:5?

Математика
Деталь на чертеже, выполненом в масштабе 1:3, имеет длину15 см . Какую длину будет иметь эта деталь в масштабе 1:5?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
15 * 3 = 45 см реальный размер детали 45 / 5 = 9 см размер детали на чертеже с масштабом 1 : 5
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