Деталь на чертеже, выполненом в масштабе 1:3, имеет длину15 см . Какую длину будет иметь эта деталь в масштабе 1:5?

Математика

Деталь на чертеже, выполненом в масштабе 1:3, имеет длину15 см . Какую длину будет иметь эта деталь в масштабе 1:5?

Автор: Гость