Помогите решить, СРОЧНО!!!!!!!! Сила тяжести на Луне в 6 раз меньше, чем на Земле. Как ??зменится на Луне потенциальная энергия тела по сравнению с ее значением на Земле ( при одинаковой высоте над поверхностью)?

Физика

Помогите решить, СРОЧНО!!!!!!!! Сила тяжести на Луне в 6 раз меньше, чем на Земле. Как ??зменится на Луне потенциальная энергия тела по сравнению с ее значением на Земле ( при одинаковой высоте над поверхностью)?

Автор: Гость