Помогите решить, СРОЧНО!!!!!!!! Сила тяжести на Луне в 6 раз меньше, чем на Земле. Как ??зменится на Луне потенциальная энергия тела по сравнению с ее значением на Земле ( при одинаковой высоте над поверхностью)?

Физика
Помогите решить, СРОЧНО!!!!!!!! Сила тяжести на Луне в 6 раз меньше, чем на Земле. Как ??зменится на Луне потенциальная энергия тела по сравнению с ее значением на Земле ( при одинаковой высоте над поверхностью)?
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Гость:
Е= mgh  при уменьшении g в 6раз энергия уменьшится в 6 раз
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