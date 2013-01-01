Помогите пожалуйста кто татарин Вот текст надо сделать на татарский: Я на канику??ах ездил в деревню. В деревне было весело. Я катался на санках, на лыжах. Мы в деревне встречали Новый год. В городе я с папой катался на конька...

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Помогите пожалуйста кто татарин Вот текст надо сделать на татарский: Я на канику??ах ездил в деревню. В деревне было весело. Я катался на санках, на лыжах. Мы в деревне встречали Новый год. В городе я с папой катался на коньках. В деревне у меня есть бабушка. Вот так у нас закончились зимние каникулы было очень весело.

Автор: Гость