Помогите пожалуйста кто татарин Вот текст надо сделать на татарский: Я на канику??ах ездил в деревню. В деревне было весело. Я катался на санках, на лыжах. Мы в деревне встречали Новый год. В городе я с папой катался на конька...
Қазақ тiлi
Помогите пожалуйста кто татарин Вот текст надо сделать на татарский: Я на канику??ах ездил в деревню. В деревне было весело. Я катался на санках, на лыжах. Мы в деревне встречали Новый год. В городе я с папой катался на коньках. В деревне у меня есть бабушка. Вот так у нас закончились зимние каникулы было очень весело.
Ответ(ы):
Гость:
Я на каникулах ездил в деревню. В деревне было весело. Я катался на санках, на лыжах. Мы в деревне встречали Новый год. В городе я с папой катался на коньках. В деревне у меня есть бабушка. Вот так у нас закончились зимние каникулы было очень весело.
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