Какие цензы применяются при назначении судей Российской Федерации и с какой цель???
Обществознание
Какие цензы применяются при назначении судей Российской Федерации и с какой цель???
Ответ(ы):
Гость:
Возрастной ценз.Во-первых, районным и арбитражным судьей не может быть человек моложе 25 лет, а областным - моложе 30. Во-вторых, стаж работы соискателя на должность районного судьи не должен составлять меньше пяти лет, а прежде чем стать областным судьей, нужно отработать по специальности минимум семь лет. Образование тоже крайне важно. Бакалавриата не достаточно,нужна более высокая степень.
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