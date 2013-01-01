Сочинения про какие животные в красные книгу помогите пожалуйста
Биология
Сочинения про какие животные в красные книгу помогите пожалуйста
Ответ(ы):
Гость:
Начни со вступления что такое красная книга , потом примеры из нее например в России почти не осталось амурских тигров и можно написать о том как избежать их полного уничтожения . Например наблюдать за ними и смотреть нет ли охотников (браконьеров) . Помочь им увеличить численность и т.д. И вывод .
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