Сочинения про какие животные в красные книгу помогите пожалуйста

Биология
Сочинения про какие животные в красные книгу помогите пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Начни со вступления что такое красная книга , потом примеры из нее например в России  почти не осталось амурских тигров и можно написать о том как избежать их полного уничтожения . Например наблюдать за ними и смотреть нет ли охотников (браконьеров) . Помочь им увеличить численность и т.д. И вывод .
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